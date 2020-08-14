Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Первой лиги.

Рух встретился с Авангардом в рамках заключительного тура Первой лиги, по итогам которого львовский клуб добыл разгромную победу и должен выйти в украинскую Премьер-лигу.

Хозяева отправили в ворота соперника четыре безответные мяча и теперь ожидают окончательного распределения мест в турнирной таблице после заседания КДК УАФ, где будет рассматриваться неявка Металлурга на матч против Руха.

Смотрите видео голов и обзор матча Рух — Авангард:

Рух - Авангард 4:0

Голы: Кухаревич, 1, Климчук, 32, Кондратов, 78, Брикнер, 86