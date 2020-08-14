Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Первой лиги.

В центральном матче заключительного тура Первой лиги Минай встретился с Волынью. Оба клуба претендовали на выход в УПЛ, однако именно закарпатскому коллективу удалось повыситься в классе благодаря минимальной победе.

Единственный гол Ткачука в первом тайме принес не только победу Минаю, но и триумф в Первой лиге. Таким образом, в следующем сезоне подопечные Василия Кобина выступят в высшем дивизионе Украины.

Смотрите видео гола и обзор матча Минай — Волынь:

Минай — Волынь 1:0

Голы: Ткачук, 30