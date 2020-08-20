Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка плей-офф за право выступать в Первой лиге.

В ответном поединке плей-офф за право выступать в Первой лиге в следующем сезоне встретились Черкащина и Верес.

Первая встреча этих коллективов завершилась в пользу клуба из Ровного (2:0), поэтому Верес достаточно было ничейного результата, чтобы пробиться во второй по силе дивизион Украины.

Смотрите видео голов и обзор матча Черкащина — Верес:

Черкащина — Верес 1:1

Голы: Захаревич, 49 — Махнев, 18, (пен.)