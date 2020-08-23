Украина: Первая лига

Полузащитник вернулся в ровненский клуб.

Хавбек Геннадий Пасич заключил годичный контракт с Вересом, сообщил официальный сайт клуба.

Пасич уже выступал за "красно-черных" в первой половине сезона-2017/18. За 15 матчей в футболке Вереса он забил одинг гол.

Ранее в карьере 27-летнего Пасича были Днепр, Нефтяник-Укрнефть, Верес, Олимпик и Карпаты.

Верес по итогам сезона-2019/20 завоевал право выступать в Первой лиге, обыграв в плей-офф Черкащину (2:0, 1:1).