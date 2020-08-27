Украина: Первая лига

Клуб из Первой лиги пополнился еще двумя новичками.

Полузащитник Никита Полюлях и нападающий Роберт Гегедош перешли в Верес, сообщает пресс-служба ровненского клуба.

Полюлях подписал соглашение с "красно-черными" до конца сезона, а контракт Гегедоша рассчитан до конца 2020 года.

Предыдущим клубом Полюляха был краматорский Авангард, а Гегедош же перешел из Металлиста 1925.

В минувшем сезоне Верес завоевал путевку в Первую лигу, обыграв в матчах плей-офф Черкащину.

Ранее сообщалось, что игроками Вереса стали защитник Роман Мирошник и нападающий Михаил Сергийчук.