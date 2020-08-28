Украина: Первая лига

Клуб из Ивано-Франковска проводит кадровую чистку в своих рядах накануне нового сезона.

Контракты вратаря Остапа Вульчина и полузащитника Ореста Януша с Прикарпатьем истекли и клуб решил их не продлевать, о чем сообщил фанатам посредством официального сайта.

Оба игрока выступали за клуб с 2016 года. В частности, они помогли в сезоне-2017/18 занять третье место во Второй лиге и подняться в Первую.

Вульчин за этот период сыграл 71 матч за Прикарпатье, из которых 21 – на ноль. Также он получил 10 желтых карточек.

Януш провел 92 игры, отличившись 4 голами, 12 желтыми и одной красной карточкой.

Кроме того, Прикарпатье выставило на трансфер защитника Святослава Лаврука и хавбеков Василия Дербаха и Юрия Шпирку. Ивано-франковцы не против отправить их в аренду.

Есть в Прикарпатье и пополнение: контракты с клубом заключили Роман Сердюк, Андрей Кохман и Сергей Мелинишин.