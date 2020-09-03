Украина: Первая лига

Клуб из Ивано-Франковска будет искать себе нового главного тренера.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив провел встречу с главным тренером Прикарпатья Владимиром Ковалюком, по итогам которой последний покинул свой пост, сообщил официальный сайт клуба.

При этом Ковалюк останется связанным с Прикарпатьем: он сохранил свой пост директора стадиона "Рух", на котором команда играет домашние матчи.

Ковалюк возглавлял Прикарпатье с 2016 года. В прошлом сезоне команда заняла 12-е место в Первой лиге. В нынешней кампании Прикарпатье в серии послематчевых пенальти вылетело от хмельницкого Подолья из Кубка Украины.

В конце августа Прикарпатье рассталось с футболистами Остапом Вульчиным и Орестом Янушем, а также выставило на трансфер защитника Святослава Лаврука и хавбеков Василия Дербаха и Юрия Шпирку.