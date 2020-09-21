Украина: Первая лига

В остальных матчах третьего тура Первой лиги Горняк-Спорт обыграл Кремень, а Альянс оказался сильнее Николаева.

В третьем туре Первой лиги новички дивизиона сумели добыть три победы над старожилами. В четвертом матче последнего игрового дня Горняк-Спорт обыграл Кремень.

Самым веселым выдался поединок в Краматорске. Авангард открыл счет в первом тайме, но в последние 20 минут пропустил трижды, и лишь в компенсированное время матча сократил счет до минимума.

Альянс дома минимально одолел Николаев, забив на старте поединка и не позволив более опытному сопернику добыть хотя бы ничью.

В западноукраинском дерби Верес не оставил шансов Прикарпатью, а Горняк-Спорт нанес первое поражение в сезоне Кремню Александра Головко.

Авангард — ВПК-Агро 2:3

Голы: Чебаненко, 24, Лобов, 90+2, с пенальти — Горбаченко, 70, 82, Кича, 78.

Альянс — Николаев 1:0

Гол: Писный, 11.

Верес — Прикарпатье 3:0

Голы: Соломка, 21, Пасич, 43, Дахновский, 45.

Горняк-Спорт — Кремень 2:0

Голы: Батюшин, 65, Герт, 87.