Состоялись матчи шестого тура чемпионата Украины в Первой лиге.
Игорь Сикорский вновь стал героем Волыни, фото ФК Волынь
11 октября 2020, 18:34
В шестом туре Первой лиги Черноморец не смог переиграть Полесье, но все-таки вышел на чистое первое место, на одно очко опередив Металлист 1925, матч которого против Альянса перенесли из-за вспышки коронавируса в команде из Липовой Долины.
Шанс выйти на первое место имел Горняк-Спорт, открывший счет в Николаеве, но в итоге потерпел сокрушительное, первое в сезоне, поражение — 1:6.
Подтянулись к тройке лидеров Волынь и Агробизнес, минимально обыгравшие Кристалл и Авангард соответственно.
Полесье — Черноморец 1:1
Голы: Власюк, 50 — Ковбаса, 90+2.
Нива Т — Оболонь 2:1
Голы: Волохатый, 76, Демченко, 89 — Медынский, 52.
Николаев — Горняк-Спорт 6:1
Голы: Кравченко, 23, 73, Паламар, 26, 52, Охрончук, 55, Мельничук, 83 — Батюшин, 20, с пенальти.
Удаление: Збунь (Горняк-Спорт), 41.
Кристалл — Волынь 0:1
Гол: Сикорский, 61.
Удаление: Приймак (Волынь), 90.
Агробизнес — Авангард 1:0
Гол: Черненко, 76.
Кремень — Прикарпатье 0:1
Гол: Дитко, 86.