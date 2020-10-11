Украина: Первая лига

Состоялись матчи шестого тура чемпионата Украины в Первой лиге.

В шестом туре Первой лиги Черноморец не смог переиграть Полесье, но все-таки вышел на чистое первое место, на одно очко опередив Металлист 1925, матч которого против Альянса перенесли из-за вспышки коронавируса в команде из Липовой Долины.

Шанс выйти на первое место имел Горняк-Спорт, открывший счет в Николаеве, но в итоге потерпел сокрушительное, первое в сезоне, поражение — 1:6.

Подтянулись к тройке лидеров Волынь и Агробизнес, минимально обыгравшие Кристалл и Авангард соответственно.

Полесье — Черноморец 1:1

Голы: Власюк, 50 — Ковбаса, 90+2.

Нива Т — Оболонь 2:1

Голы: Волохатый, 76, Демченко, 89 — Медынский, 52.

Николаев — Горняк-Спорт 6:1

Голы: Кравченко, 23, 73, Паламар, 26, 52, Охрончук, 55, Мельничук, 83 — Батюшин, 20, с пенальти.

Удаление: Збунь (Горняк-Спорт), 41.

Кристалл — Волынь 0:1

Гол: Сикорский, 61.

Удаление: Приймак (Волынь), 90.

Агробизнес — Авангард 1:0

Гол: Черненко, 76.

Кремень — Прикарпатье 0:1

Гол: Дитко, 86.