Украина: Первая лига

Матч шестого тура Первой лиги не состоится в срок.

Администрация ПФЛ приняла решение перенести стартовый матч шестого тура Первой лиги — сообщил официальный сайт организации.

В ПФЛ обратился ФК Альянс с просьбой о переносе матча против Металлист 1925, запланированный на 10 октября, в связи с положительными тестами на коронавирус 14-ти футболистов, и эта просьба была удовлетворена.

Новые дата и время матча будут определены дополнительно.

Тем временем официальный сайт Металлист 1925 сообщил, что все тесты в харьковском клубе отрицательные.

Также по аналогичной причине не состоится еще один матч шестого тура: ВПК Агро — Верес.