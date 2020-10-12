Украина: Первая лига

Ровенский клуб укрепил линию полузащиты команды на этот сезон.

Очередным новичком Вереса стал Дмитрий Поворознюк – "красно-черные" внесли его в заявку на сезон в ПФЛ под 44-м номером в амплуа полузащитника.

Поворознюк больше известен своей деятельностью в качестве журналиста. Ранее он работал на 1+1 media, который покинул в 2018 году. В последнее время Дмитрий был ведущим на YouTube-канале "Трендец".

Ранее ряды Вереса пополнил опытный защитник Дмитрий Немчанинов.

Верес в первых четырех матчах чемпионата набрал семь очков. С этим показателем клуб из Ровно идет на седьмом месте в Первой лиге. Следующий матч "красно-черные" проведут против тернопольской Нивы 16 октября.