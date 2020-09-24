Украина: Первая лига

Опытный защитник продолжит карьеру в Первой лиге.

Очередным новичком Вереса стал защитник Дмитрий Немчанинов, сообщил ровенский клуб в своем Телеграм-канале. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2020/21.

До Вереса в карьере 30-летнего Немчанинова были Динамо Киев, Днестр Овидиополь, Нива Винница, Зирка, Волынь, Черноморец, Олимпик и Десна. В прошлом сезоне он играл за Рух, а также за словацкую Нитру.

Верес в двух матчах Первой лиги набрал четыре очка и занимает пятое место. Следующую игру команда проведет против лидирующего Черноморца на выезде 26 сентября.

Две недели назад "красно-черные" продлили контракт с главным тренером команды Юрием Виртом.