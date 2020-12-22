Украина: Первая лига

Специалист рассказал про создание централизованной маркетинговой платформы.

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, что трансляции поединков Первой и Второй лиг Украины будут транслироваться на YouTube канале организации.

"Учитывая, что сегодня активно идет внедрение технологий для покрытия территорий как стандартного, так и мобильного интернета в нашей стране, тенденции получения контента аудиторией через мобильные устройства, трансляции через YouTube-канал ПФЛ будут популярными и консолидируют большую аудиторию.

Если в телевизионных каналов будут интересные предложения, которые будут отвечать потребностям ПФЛ и нашей аудитории, мы с удовольствием рассмотрим их на взаимовыгодных условиях. Что касается платного просмотра, то считаем, что сейчас не время для этого. Сначала нужно довести наш продукт до надлежащего качества трансляций и сопроводительного контента, чтобы это соответствовало запросу аудитории и готовности к такому формату"

Также специалист поведал про изменения в подходах развития маркетинговой компании турниров.

"Приятно, что наша инициатива, озвученная в информационном сообщении на сайте ПФЛ, вызвала большой резонанс. Мы с коллегами получили положительные отзывы, комментарии и вопросы в том числе от бизнеса. И это подтверждает, что профессиональный футбол низших лиг не менее интересный всем причастным к нему, чем элитный футбол.

Приняв решение баллотироваться на пост президента ПФЛ, чувствовал настоятельную потребность в проведении изменений. В том числе по созданию современной качественной диджитал-платформы нашей организации, которая, в первую очередь, должна отвечать современным потребностям и ожиданиям большой армии болельщиков, ради кого, собственно, и собрались настолько масштабные сдвиги. Приятно, что взгляды и предложены шаги по изменению поддерживают и наши клубы", — сказал Каденко в интервью ПФЛ.