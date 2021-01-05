Украина: Первая лига

Киевский клуб усилился двумя игроками.

Киевская Оболонь объявила о подписании двух футболистов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первый новичок — Сергей Суханов. Последним клубом 25-летнего защитника был Горняк-Спорт. Соглашение будет действовать до лета 2022 года.

Второй новичок — Артур Мурза. 20-летний полузащитник также до этого представлял Горняк-Спорт. Его контракт заключен до лета 2022 года. В 14 играх текущего сезона он оформил на свой счет три гола.

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