Киевский клуб усилился двумя игроками.
Артур Мурза, ФК Горняк-Спорт
05 января 2021, 19:15
Киевская Оболонь объявила о подписании двух футболистов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Первый новичок — Сергей Суханов. Последним клубом 25-летнего защитника был Горняк-Спорт. Соглашение будет действовать до лета 2022 года.
Второй новичок — Артур Мурза. 20-летний полузащитник также до этого представлял Горняк-Спорт. Его контракт заключен до лета 2022 года. В 14 играх текущего сезона он оформил на свой счет три гола.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.