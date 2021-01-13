Украина: Первая лига

Однако функционеры заверяют, что речь идет только о ликвидации старого предприятия.

Как сообщает новостной ресурс Думская, хозяйственный суд Одесской области начал производство в деле о банкротстве ПАО ФК Черноморец на основании заявления самой компании.

Решение подать соответствующее заявление в орган судебной власти было принято на внеочередном собрании акционеров 21 декабря 2020 года, проходившем с повесткой дня о "убыточности и невозможности выполнить денежные обязательства перед кредиторами, а также угрозой неплатежеспособности".

Решением суда от 11 января 2021 года было стало определение об открытии производства и наложении моратория на удовлетворение требований кредиторов, при этом параллельно был дан старт процедуре распоряжения имуществом должника с сопутствующим назначением ответственного лица в виде распорядителя.

Следующее заседание по данному делу ожидается 3 марта.

Интересно, что ранее генеральный директор Черноморца Анатолий Мисюра заявил, что банкротство не затронет непосредственно спортивную деятельность клуба и касается лишь старого предприятия.

Одесситы нынче выступают в Первой лиге, в рамках нового сезона которой успели застолбить за собой третье место в турнирной таблице, успев набрать 28 очков в 14-и поединках до начала зимней паузы.

Напомним, что в конце весны прошлого года стадион Черноморец был продан на аукционе за 193 млн гривен.