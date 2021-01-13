Украина: Первая лига

Одесситы утверждают, что клубу ничего не угрожает.

Официальный сайт Черноморца отреагировал на информацию СМИ, что руководство клуба начало процедуру банкротства.

"В некоторых СМИ и социальных сетях появились публикации о том, что в Хозяйственном суде Одесской области открыто проведение процедуры банкротства футбольным клубом Черноморец. Естественно, данная информация вызвала серьезное беспокойство у одесских болельщиков.

Могу успокоить всех почитателей "моряков". К жизнедеятельности нашего клуба эти публикации не имеют никакого отношения. Поводов для беспокойства нет. У нас все идет по плану. Черноморец выходит из отпуска 20 января. Будет проведено медицинское обследование футболистов, и на нашей базе в Совиньоне пройдет первый тренировочный сбор. Для команды "моряков" чемпионат страны возобновится 5 марта", — заявил генеральный директор клуба Анатолий Мисюра.

Одесситы нынче выступают в Первой лиге, в рамках нового сезона которой успели застолбить за собой третье место в турнирной таблице, успев набрать 28 очков в 14-и поединках до начала зимней паузы.