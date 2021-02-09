Украина: Первая лига

Опытный футболист пополнил команду на правах свободного агента.

Завершив в середине января 2021 года сотрудничество с донецким Олимпиком, украинский защитник Павел Ксенз непродолжительное время находился в статусе нетрудоустроенного футболиста.

Однако на контакт с игроком достаточно быстро вышел представитель Первой лиги Украины, ВПК-Агро, с которым в итоге Ксенз подписал соглашение до конца текущего сезона, сообщение о чем клуб опубликовал на своем официальном сайте.

34-летний футболист в своей профессиональной карьере отыграл в составе уже 10 клубов, а наиболее продолжительный период ему удалось провести за львовские Карпаты — 106 поединков, в течении которых украинцем было забито семь голов и отдано 12 результативных передач.

В текущем сезоне Ксенз провел за Олимпик восемь матчей в УПЛ (412 минут), не отметившись при этом результативными действиями.

Дебютировать в составе 13-й по силе команды Первой лиги Украины Павел может уже в ближайшем выездном поединке ВПК-Агро против Оболони, который запланирован на 5 марта.