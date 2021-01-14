Дончане прекратили сотрудничество с опытным футболистом.
Павел Ксенз, фото Олимпик
14 января 2021, 22:45
Павел Ксенз и Олимпик пришли к соглашению расторгнуть контракт, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Опытный полузащитник присоединился к команде летом 2018 года и успел отыграть в футболке дончан 64 поединка.
Павел Ксенз за проведенный в Олимпике период отметился лишь двумя результативными передачами.
"Ксенз – один из самых авторитетных футболистов Украины. Своим мастерством и отношением к делу Павел привнес в игру дончан зрелость и класс. Его опыт позволил многим молодым футболистам расти и прогрессировать рядом с суперпрофессионалом", — гласит заявление клуба.
Напомним, что первыми зимними новичками Олимпика стали защитник Богдан Векляк и полузащитник Владислав Хамелюк.