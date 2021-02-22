Украина: Первая лига

Тонкости украинского футбола далеко не каждому дано осознать.

Представитель украинской Первой лиги — футбольный клуб Кремень из Кременчуга — на своем официальном сайте разместил объявление о старте кампании по поиску нападающего.

При этом, коллектив Алексея Година, которого, к слову, кременчугская команда пригласила на работу в результате схожей процедуры, со своей стороны гарантирует гарантированное место в стартовом составе для футболистов из Премьер-лиги, стимулируя тем самым "элитные" клубы отдавать своих футболистов в аренду.

Для участия в проекте необходимо отправить резюме на электронный адрес Кремени, которая рассматривает возможность подписания с новичками как полноценного контракта, так и арендного соглашения.

Конкуренцию в обойме команды Алексея Година желающим придется составлять Денису Галате и Максиму Кучеренко.

После 16-и сыгранных поединков, Кремень занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, сумев набрать 18 очков. Следующий матч команды из Кременчуга пройдет на поле краматорского Авангарда — одного из аутсайдеров лиги.