Тонкости украинского футбола далеко не каждому дано осознать.
Футболисты Кремени, фото ФК Кремень
22 февраля 2021, 11:50
Представитель украинской Первой лиги — футбольный клуб Кремень из Кременчуга — на своем официальном сайте разместил объявление о старте кампании по поиску нападающего.
При этом, коллектив Алексея Година, которого, к слову, кременчугская команда пригласила на работу в результате схожей процедуры, со своей стороны гарантирует гарантированное место в стартовом составе для футболистов из Премьер-лиги, стимулируя тем самым "элитные" клубы отдавать своих футболистов в аренду.
Для участия в проекте необходимо отправить резюме на электронный адрес Кремени, которая рассматривает возможность подписания с новичками как полноценного контракта, так и арендного соглашения.
Конкуренцию в обойме команды Алексея Година желающим придется составлять Денису Галате и Максиму Кучеренко.
После 16-и сыгранных поединков, Кремень занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, сумев набрать 18 очков. Следующий матч команды из Кременчуга пройдет на поле краматорского Авангарда — одного из аутсайдеров лиги.