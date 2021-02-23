Украина: Первая лига

Специалист уже вернулся к работе.

Херсонский Кристалл назначил Вадима Евтушенко новым главным тренером и директором клуба. Об этом сообщает официальный сайт херсонцев.

Пока неизвестно, на сколько подписан контракт специалиста.

Помогать Евтушенко будет 32-летний Олег Кириленко. Кириленко — воспитанник Динамо, который выступал за киевский ЦСКА, Зирку и клубы из США и Испании.

Новым спортивным директором Кристалла стал Владислав Долгополов.

Напомним, Вадим Евтушенко работал в киевском Динамо в тренерском штабе Алексея Михайличенко.