Специалист уже вернулся к работе.
Вадим Евтушенко, ФК Кристалл
23 февраля 2021, 16:09
Херсонский Кристалл назначил Вадима Евтушенко новым главным тренером и директором клуба. Об этом сообщает официальный сайт херсонцев.
Пока неизвестно, на сколько подписан контракт специалиста.
Помогать Евтушенко будет 32-летний Олег Кириленко. Кириленко — воспитанник Динамо, который выступал за киевский ЦСКА, Зирку и клубы из США и Испании.
Новым спортивным директором Кристалла стал Владислав Долгополов.
Напомним, Вадим Евтушенко работал в киевском Динамо в тренерском штабе Алексея Михайличенко.