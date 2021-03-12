Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию перенесенного поединка Первой лиги.

В перенесенном поединке 15-го тура Первой лиги Украины Черноморец на своем поле примет луцкую Волынь.

Изначально поединок должен был пройти в конце ноября прошлого года, но встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Следить за событиями поединка Черноморец — Волынь вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 12-го марта, в 18:00 по киевскому времени:

После 15 игр в активе Черноморца 31 балла и он делит первое место в турнирной таблице Первой лиги вместе с Агробизнесом. На одно очко от них отстает Верес, который сегодня сыграет против Оболони. У Волыни 24 балла и 7-я строчка после 13 игр.

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