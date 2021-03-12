Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию перенесенного поединка Первой лиги.

В перенесенном поединке 1-го тура Первой лиги Украины Оболонь на своем поле сыграет против Вереса.

Изначально поединок должен был пройти в начале сентября прошлого года, но встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Следить за событиями поединка Оболонь — Верес вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 12-го марта, в 18:00 по киевскому времени:

После 15 игр в активе Оболони 23 очка и 8-е место в турнирной таблице Первой лиги. У Вереса 30 баллов после 14 встреч и 3-я позиция с отставанием один балл от Агробизнеса и Черноморца, у которых на игру больше.

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