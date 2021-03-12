Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию перенесенного поединка Первой лиги.

В перенесенном поединке 1-го тура Первой лиги Украины Горняк-Спорт на своем поле сыграет против Прикарпатья.

Изначально поединок должен был пройти в сентябре прошлого года, но встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Следить за событиями поединка Горняк-Спорт — Прикарпатье вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 12-го марта, в 14:00 по киевскому времени:

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