Украина: Первая лига

Завершились субботние поединки 17-го тура Первой лиги.

Сегодня, 20 марта, прошло несколько поединков 17-го тура Первой лиги Украины.

В первом матче Альянс на своем поле разгромил тернопольскую Ниву, отправив в ворота гостей четыре безответных мяча. Хет-триком в составе Альянса отметился Шарай Станислав, а еще один мяч записан в актив Лучика Александра.

После 16 игр Альянс набрал 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, а у Нивы 18 баллов и 12-я строчка.

Альянс — Нива Тернополь 4:0

Голы: Шарай, 9, 47, 68, Лучик, 43

Альянс (стартовый состав): Важинский, Пикуль, Осадчий, Писный, Герт, Лучик, Пиднебенной, Шарай С., Шарай В., Сидоренко, Зубков

Нива Тернополь (стартовый состав): Механив, Хруставка, Демчук, Зинь, Дворовенко, Мороз, Малащук, Семенина, Процив, Ризнык, Скакун

Во второй игре Верес в родных стенах уверенно обыграл Полесье со счетом 2:0. Победу команде Юрия Вирта принесли забитые мячи в исполнении Дмитрия Немчаинова и Михаила Сергийчука, реализовавшего пенальти.

После 15 игр в активе Вереса 33 очка и третье место в турнирной таблице, с отставанием от лидирующего Черноморца в четыре очка, но у одесситов на две игры сыграно больше. Между ними Агробизнес, на счету которого 34 очка. Полесье идет на 10-й строчке, набрав 19 очков.

Верес — Полесье 2:0

Голы: Немчаинов, 10, Сергийчук, 32 (с пенальти)

Верес: Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчаинов, Кучеров, Панасенко, Дахновский (Данилюк, 79), Гегедош (Гайдучик, 85), Пасич, Сергийчук

Полесье: Маханьков, Понедельник, Терехов, Прокопчук, Шевченко, Гавриленко, Глагола (Ковалев, 80), Грицук, Галенков (Островский, 88), Повалий (Андрушенко, 74), Галенко (Медведев, 74)