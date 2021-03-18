Александр Каденко рассказал о платежах солидарности клубам ПФЛ.
Александр Каденко, dynamo.kiev.ua
18 марта 2021, 21:00
Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию с платежами солидарности для клубов Первой лиги Украины в целях развития детско-юношеского футбола.
"Мы ставим вопрос о развитии детско-юношеского футбола. УАФ приняла решение о выделении 10% платежей солидарности на развитие детско-юношеского футбола для клубов ПФЛ. Будем вести более четкую политику, чтобы клубы выполняли требования и делали акцент на развитии детско-юношеского футбола. Первая лига получит около 600 тысяч, вторая – около 200 тысяч гривен", — сказал Каденко в интервью программе Україна футбольна.
Ранее сообщалось, что центральный совет ПФЛ определил новый формат Первой лиги.
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