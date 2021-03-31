Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 31 марта, состоится поединок 19-го тура Первой лиги Украины, в котором харьковский Металлист 1925 примет херсонский Кристалл.

После 18 игр харьковчане набрали 34 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Вереса на пять баллов. В активе Кристалла всего лишь пять очков и последняя, 16-я строчка.

Следить за событиями поединка Металлист 1925 — Кристалл вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 31-го марта, в 19:00 по киевскому времени:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.