Украина: Первая лига

Аутсайдер первенства не смог отобрать очки у претендента на выход в УПЛ.

Металлист 1925 не испытал проблем с Кристаллом в 19-м туре Первой лиги и вновь вернулся в первую тройку.

Несмотря значительное игровое преимущество и обилие опасных моментов у ворот Кристалла, хозяева ограничились одним забитым мячом.

Первая тройка Первой лиги, дающая право на повышение в классе, выглядит следующим образом: 1. Верес — 39 очков (17 матчей), 2. Черноморец — 38 (19), 3. Металлист 1925 — 37 (19).

Металлист 1925 — Кристалл 1:0

Гол: Батюшин, 41.

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Кольцов, Савин (Голодюк, 80), Крыськив, Батюшин (Холод, 83), В.Дмитренко, Пономарь (Блажко, 87).

Кристалл: Клищук, Лаптев, Логинов, Максименко, Смирнов (Плечий, 43), Сорокин (Титиевский, 82), О.Дмитренко, Ходаковский (Биденко, 87), Головкин (Вакуленко, 57), Кателин (Клюев, 46).

Предупреждения: Батюшин — О.Дмитренко, Лаптев, Клюев, Титиевский.

На 41-й минуте Батюшин не реализовал пенальти.

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