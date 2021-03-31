Опытный хавбек присоединился к команде.
ФК Витебск
31 марта 2021, 22:30
Середняк Первой лиги ВПК-Агро усилился защитником сборной Грузии Акакием Хубутией. Об этом сообщает сайт ПФЛ.
35-летнего футболиста уже заявили на сезон. Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с игроком.
Отметим, что последний клуб Хубутии был белорусский Витебск, который он покинул в 2019 году. Также он имеет опыт выступлений за клубы из Литвы, Румынии, Словакии, Греции и других стран.
За сборную Грузии Акакий провел 20 матчей, в которых не отличался голевыми действиями.
Ранее сообщалось, что ВПК-Агро взял в аренду у Зари трех футболистов.
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