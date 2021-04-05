Украина: Первая лига

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей 20-го тура Первой лиги.

Сегодня состоялся ряд поединков 20-го тура Первой лиги Украины, в которых было несколько неожиданных результатов.

Лидеры турнирной таблицы и главные претенденты на повышение в классе — Черноморец и Верес одержали синхронные победы над Прикарпатьем и Кремнем соответственно.

После этого тура Верес забрался на первое место в Первой лиге, набрав 42 очка, что на один балл больше, чем у Черноморца. При этом у команды Юрия Вирта есть два матча в запасе.

Кремень – Верес 1:2

Голы: Бычков, 13 – Немчанинов, 20, Сергийчук, 71 (с пенальти).

Кремень: Олейник, Белоусов, Курелех, Сантос, Мягков, Демченко, Семёнов, Бычков, Ивахно (Мурашов, 79), Хоцяновский (Де Оливейра, 76), Гоменко.

Верес: Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Панасенко, Сергейчук, Гайдучик, Дахновский, Шестаков (Кучеров, 90+1).

Предупреждения: Белоусов, Мягков, Курелех — Немчанинов

Черноморец – Прикарпатье 3:0

Голы: Поспелов, 25, Лиховидько, 30, Коркишко, 90+1 (с пенальти).

Черноморец: Пидкивка, Долгов, Поспелов, Горопевшек, Мельничук (Ващишин, 67), Кравченко, Коркишко, Авагимян (Бугай, 74), Козак (Лиховидько, 23), Брагару (Ковбаса, 46), Штогрин (Мащенко, 82).

Прикарпатье: Пицан, Воробчак, Курко, Пархуц (Кузьмин, 46), Мелинишин Сикач, Ульянов, Волошинович (Геник, 67), Семотюк (Хома, 80), Сондей (Дитко, 46). Кохман.

Предупреждения: Брагару — Сондей, Дитко, Геник

Главные преследователи лидеров Металлист 1925 и Агробизнес, к слову полуфиналист Кубка Украины, не смогли добыть победы и довольствовались ничейными результатами. Харьковчане не смогли распечатать ворота Полесья, а Агробизнес — луцкой Волыни.

Полесье — Металлист 1925 0:0

Полесье: Маханьков, Акубардия (Власюк, 21), Швец, Терехов, Прокопчук, Шевченко, Глагола (Ковалев, 46), Галенков, Грицук, Островский (Андрущенко, 46), Коваль.

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук (Цвиренко, 81), Шершень, Западня, Кольцов, Крыськив, Голодюк (Габелок, 85), Батюшин, Дмитренко, Пономар.

Предупреждения: Акубардия, Глагола, Коваль — Кольцов, Ткачук

Агробизнес — Волынь 0:0

Агробизнес: Мозиль, Н.Когут (Глывый, 87), Дидык, Юхимович, Курило, Шаповал, Думанюк, И.Когут, Груша (Слотюк, 54), Семенюк (Бойчук, 67), Семенец (Немтинов, 46).

Волынь: Леванидов, Симинин, Войтиховский, Приндета, Цюпа, Рябов, Приймак, Протасов, Мартынюк, Оринчак (Нкололо, 76), Коломоец (Кобзар, 46).

Предупреждения: Груша, Мозиль — Рябов, Оринчак, Кобзар

В остальных трех поединках игрового дня Николаев расписал мировую с Авангардом, а Кристалл с Альянсом. При этом обе встречи прошли без забитых мячей. В еще одном противостоянии ВПК Агро минимально обыграл Оболонь со счетом 1:0.

МФК Николаев – Авангард 0:0

Николаев: Бубенцов, Кушниренко, Порох (Березянский, 71), Парцвания, Ульянов, Нечипоренко (Росляков, 64), Мельничук (Кулинич, 81), Кравченко (Куксенко, 78), Одарюк, Паламар (Солдатов, 87), Сула.

Авангард: Поспелов, Шинкаренко, Зубков, Бородай, Чидера (Козлов, 83), Пидручный, Гуттинер, Трояновский (Скотаренко, 46), Писко (Дорошенко, 90+3), Сеницкий, Толочко (Ховбоша, 90+5).

Предупреждения: Нечипоренко, Сула — Гуттинер, Зубков

Кристалл – Альянс 0:0

Кристалл (стартовый состав): Клищук, Лаптев, Сеница, Логинов, Максименко, Дмитренко, Сорокин, Ходаковский, Вакуленко, Цыбульский, Кателин.

Запасные: Солдатенко, Плечий, Гогитидзе, Головкин, Шмат, Клюев, Титиевский, Крутин, Биденко.

Альянс (стартовый состав): Ефанов, Меженский, Пикуль, Герт, Рогозинский, Лебеденко, Поднебенной, Ярошенко, Агапов, В. Шарай, Зубков.

Запасные: Шевченко, Лучик, С.Шарай, Шпирёнок, Сидоренко, Загинайлов.

ВПК-Агро — Оболонь 1:0

Гол: Шмигельский, 75

ВПК-Агро (стартовый состав): Шелихов, Сухар, Хубутия, Зозуля, Яременко, Палюх, Тищенко, Коберидзе, Ляшенко, Шмигельский, Беляев.

Запасные: Воробей, Шевченко, Мухтаров, Пиддубный, Вечтомов, И.Билый, Араужо, Шаповалов.

Оболонь (стартовый состав): Литвиненко, Глошардин, Лобов, Мате, Прокопенко, Голиков, Матяж, Майданевич, Мурза, Суханов, Щебетун.

Запасные: Тюрин, Фастов, Скидан, Рафальский, Покоёвый, В.Билый, Руденко.

Удаление: Тищенко, 78 (вторая желтая карточка)