Дело о перенесенном матче Первой лиги Украины передано в КДК.
ФК Нива Тернополь
05 апреля 2021, 18:41
Дело о перенесенном поединке 20-го тура Первой лиги Украины между тернопольской Нивой и Горняком-Спортом передано в контрольно-дисциплинарный комитет. Об этом сообщает программа ТаТоТаке.
По информации источника, тернопольскому клубу будет присуждено техническое поражение.
Ситуация произошла из-за того, что Ниве запретили сыграть матч в Тернополе из-за подготовки поля в матчу полуфинала Кубка Украины между Агробизнесом и Динамо.
Руководство Нивы договорилось со стадионом Скиф и хотело провести матч во Львове, но Горняк-Спорт не согласился провести игру, так как получил уведомление на день позже, чем положено по регламенту.
В свою очередь Горняк-Спорт предложил провести матч в Горишних Плавнях, но Нива ответила своим отказом. При этом руководство гостей было готово оплатить тернопольцам поездку на игру.
Напомним, матч Нива Тернополь — Горняк-Спорт должен был пройти сегодня, 5 апреля.
После 19 игр Нива набрала 18 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, а у Горняка-Спорта 28 баллов и 8-я строчка.