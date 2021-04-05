Украина: Первая лига

Дело о перенесенном матче Первой лиги Украины передано в КДК.

Дело о перенесенном поединке 20-го тура Первой лиги Украины между тернопольской Нивой и Горняком-Спортом передано в контрольно-дисциплинарный комитет. Об этом сообщает программа ТаТоТаке.

По информации источника, тернопольскому клубу будет присуждено техническое поражение.

Ситуация произошла из-за того, что Ниве запретили сыграть матч в Тернополе из-за подготовки поля в матчу полуфинала Кубка Украины между Агробизнесом и Динамо.

Руководство Нивы договорилось со стадионом Скиф и хотело провести матч во Львове, но Горняк-Спорт не согласился провести игру, так как получил уведомление на день позже, чем положено по регламенту.

В свою очередь Горняк-Спорт предложил провести матч в Горишних Плавнях, но Нива ответила своим отказом. При этом руководство гостей было готово оплатить тернопольцам поездку на игру.

Напомним, матч Нива Тернополь — Горняк-Спорт должен был пройти сегодня, 5 апреля.

После 19 игр Нива набрала 18 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, а у Горняка-Спорта 28 баллов и 8-я строчка.