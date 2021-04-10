Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.
ФК Авангард
10 апреля 2021, 09:57
Сегодня, 10 апреля, состоится поединок 21-го тура Первой лиги Украины, в котором краматорский Авангард в родных стенах примет Агробизнес.
После 18 игр Авангард набрал 12 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В активе Агробизнеса 36 баллов после 19 матчей и четвертая строчка.
Следить за событиями поединка Авангард — Агробизнес вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 10 апреля, в 15:00 по киевскому времени:
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