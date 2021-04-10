Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 10 апреля, состоится поединок 21-го тура Первой лиги Украины, в котором Верес на своем поле примет ВПК-Агро.

После 18 игр Верес набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице, опережая Черноморец на один балл, но имя две игры в запасе. В активе ВПК-Агро 23 балла после 19 матчей и 10-я строчка.

Следить за событиями поединка Верес — ВПК Агро вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 10 апреля, в 15:00 по киевскому времени:

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