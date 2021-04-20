Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 20 апреля, состоится поединок 17-го тура Первой лиги Украины, в котором краматорский Авангард примет Кремень.

После 21 матча Авангард набрал 16 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице, а у Кремня 20 баллов и 12-я строчка.

Следить за событиями поединка Авангард — Кремень вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 20 апреля, в 15:00 по киевскому времени:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.