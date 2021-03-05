Украина: Первая лига

Состоялся отложенный матч 16-го тура первенства Украины в Первой лиге.

Весеннюю часть чемпионата Украины в Первой лиге открыли Черноморец и Авангард поединком 16-го тура.

"Моряки", на посту главного тренера которых дебютировал Алексей Антонов, не испытали особых проблем в поединке, позволив гостям лишь забить мяч престижа при счете 3:0.

После 15-ти сыгранных матчей Черноморец набрал 31 очко и делит первое-второе места с Агробизнесом. Авангард остался на предпоследнем месте.

Черноморец — Авангард 3:1

Голы: Брагару, 5, Козак, 52, Штогрин, 57 — Дорошенко, 76.

Черноморец: Пидкивка, Путря (Долгов, 75), Микицей, Д.Поспелов, Мельничук, Валеев (Коркишко, 64), Кравченко, Брагару (Вачиберадзе, 64), Авагимян (Мащенко, 78), Козак, Штогрин (Сухоручко, 70).

Авангард: А.Поспелов, Зубков, Бородай, Козлов, Шинкаренко, Сеницкий, Толочко, Пыско, Чебаненко (Куканов, 46), Дучев (Дорошенко, 61), Ермоленко (Скотаренко, 82).

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