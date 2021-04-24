Украина: Первая лига

Предлагаем вашему вниманию результаты сегодняшних матчей 23-го тура Первой лиги.

Сегодня состоялся ряд поединков 23-го тура Первой лиги Украины, в которых было зафиксировано несколько неожиданных результатов.

Лидеры турнирной таблицы и главные претенденты на повышение в классе — Верес и Металлист 1925 одержали синхронные победы над Николаевом и краматорским Авангардом соответственно.

После этого тура Верес продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Первой лиги, набрав 51 очко и на три балла опережая Черноморец, но имея две игры в запасе. В активе харьковской команды 43 очка и комфортное третье место.

Верес – МФК Николаев 3:1

Голы: Сергийчук, 6, Гегедош, 64, Шестаков, 90+1 – Куксенко, 48

Верес: Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Панасенко (Петько, 81), Дахновский, Гегедош (Шестаков, 73), Пасич, Сергийчук (Гайдучик, 78)

Николаев: Бубенцов, Ульянов, Кулинич, Парцвания (Войцеховский, 85), Мельничук, Росляков (Охрончук, 68), Кушниренко, Одарюк, Паламар (Яворский, 46), Куксенко, Кравченко

Предупреждения: Махнев, Панасенко, Петько — Одарюк, Мельничук

Авангард – Металлист 1925 0:1

Гол: Пономар, 61

Авангард: Поспелов, Шинкаренко, Ховбоша, Зубков, Козлов (Пыско, 74), Пидручный, Толочко (Скотаренко, 89), Дорошенко (Дучев, 82), Сеницкий, Гути (Трояновский, 57), Ермоленко (Гуничев, 63)

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Цвиренко, Шершень, Западня, Габелок, Голодюк (Савин, 46), Крыськив, Батюшин (Кольцов, 84), Дерек (Дмитренко, 72), Пономар

Предупреждения: Гути, Шинкаренко

В других матчах дня тернопольская Нива прервала серию из шести поражений подряд победой над Прикарпатьем со счетом 2:1.

Тем временем Горняк-Спорт и Полесье уверенно разобрались Кристаллом и Кремнем соответственно, при этом сохранив свои ворота на замке.

Нива Тернополь — Прикарпатье 2:1

Голы: Семенина, 36, Кисленко, 80 — Барчук, 65

Нива: Механив, Хруставка, Вовченко, Демчук, Скакун, Мороз, Процив (Кобеля, 90+3), Гатала (Граматык, 69), Семенина, Ризнык (Бидный, 70), Кисленко

Прикарпатье: Новак, Француз, Кузьмин, Курко, Геник, Волошинович (Хома, 74), Барчук, Семотюк (Воробчак, 46), Мелинишин, Сондей, Януш (Боричевич, 3)

Предупреждения: Ризнык, Мороз, Граматык, Вовченко — Семотюк, Волошинович

Горняк-Спорт – Кристалл 3:0

Голы: Тимошенко, 63, Твердохлеб, 64, Лукас, 73

Горняк-Спорт: Жмурко, Велев, Чуев, Тимошенко, Кравченко, Твердохлеб, Литовченко, Краев, Романов, Чередниченко, Лукас

Запасные: Климов, Дмитрук, Якубов, Павлиш, Игнатьев, Чепелюк, Насибулин, Осипенко, Сьомка, Богомаз, Черныш, Висенте

Кристалл: Клищук, Логинов, Максименко, Сорокин, Лаптев, Дмитренко, Ходаковский, Кателин, Плечий, Титиевский

Запасные: К Солдатенко, Сеница, Крутин, Гогитидзе, Вакуленко, Головкин, Клюев, Тарасенко, Биденко

Кремень — Полесье 0:2

Голы: Коваль, 57, 90+2

Кремень (стартовый состав): Данкович, Белоусов, Курелех, Головко, Мягков, Бычков, Демченко, Семенов, Луис Фернандо, Ивахно, Галата

Запасные: Олейник, Милесин, Сантос, Билоус, Пуды, Дудка, Гоменко, Мурашов, Молько, Кривенко, Кучеренко

Полесье (стартовый состав): Маханьков, Понедельник, Швец, Прокопчук, Власюк, Терехов, Грицук, Ковалев, Галенков, Глагола, Галенко

Запасные: Медведев, Жук, Прытиковский, Чернецкий, Шевченко, Гавриленко, Коваль