Украина: Первая лига

Тернопольская команда недовольна решениями арбитра в матче с одним из лидеров Первой лиги.

Тернопольская Нива обратилась в ПФЛ и комитет арбитров УАФ по поводу судейства в минувшем матче 22-го тура УПЛ против Вереса (0:1).

Представители тернопольской команды смонтировали видео, в котором выделено 11 спорных моментов, которые по мнению клуба, противоречивые.

По мнению Нивы, эти моменты повлияли на итоговый результат матча. Главный арбитром был Клим Заброда.

После 20 матчей Верес лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая Черноморец на три очка, при этом имея две игры в запасе. На счету Нивы 18 баллов и 14-я строчка перед зоной вылета.

Напомним, всего лишь неделю назад, Ниве засчитали техническое поражение за матч с Горняком-Спорт.