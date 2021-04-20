Тернопольская команда недовольна решениями арбитра в матче с одним из лидеров Первой лиги.
ФК Нива Тернополь
20 апреля 2021, 14:12
Тернопольская Нива обратилась в ПФЛ и комитет арбитров УАФ по поводу судейства в минувшем матче 22-го тура УПЛ против Вереса (0:1).
Представители тернопольской команды смонтировали видео, в котором выделено 11 спорных моментов, которые по мнению клуба, противоречивые.
По мнению Нивы, эти моменты повлияли на итоговый результат матча. Главный арбитром был Клим Заброда.
После 20 матчей Верес лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая Черноморец на три очка, при этом имея две игры в запасе. На счету Нивы 18 баллов и 14-я строчка перед зоной вылета.
Напомним, всего лишь неделю назад, Ниве засчитали техническое поражение за матч с Горняком-Спорт.