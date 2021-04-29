Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 29 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины, в котором харьковский Металлист 1925 на своем поле примет Горняк-Спорт.

После 23 матчей Металлист 1925 занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, а у Горняк-Спорта 35 баллов и седьмая строчка.

Следить за событиями поединка Металлист 1925 — Горняк-Спорт вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 29 апреля, в 15:00 по киевскому времени:

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