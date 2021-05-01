Украина: Первая лига

Молодой специалист подал в отставку.

В рамках 24-го тура Первой лиги Кремень на выезде разгромно уступил ВПК-Агро со счетом 3:0.

После матча главный тренер клуба Алексей Годин принял решение подать в отставку. Вместе с ним команду покинул и его помощник Роман Локтионов.

Как сообщает пресс-служба Кремня, исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Свистун.

Отметим, что Годин возглавил команду в зимнее межсезонье и продержался на своем посту 8 матчей. Шесть поединков при нем Кремень проиграл, и лишь два завершились ничьей.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.