Украина: Первая лига

Завершился заключительный поединок 25-го тура Первой лиги Украины.

В заключительном матче 25-го тура Первой лиги Украины, киевская Оболонь на своем поле расписала мировую с харьковским Металлистом 1925. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте поединка, когда Алексей Щебетун воспользовался классной передачей от партнера по команде и расстрелял ворота с нескольких метров. Харьковчане отыгрались в компенсированное время к первому тайма, когда Дмитрий Крыськив подхватил мяч в чужой штрафной и отправил его в сетку ворот киевлян.

После 25 игр Металлист 1925 набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой Лиги, отставая от одесского Черноморца на пять баллов, а позади харьковчан Агробизнес, у которого 45 пунктов. В активе Оболони 34 балла и девятая строчка.

Оболонь – Металлист 1925 1:1

Голы: Щебетун, 15 – Крыськив, 45+1

Оболонь: Федоривский, Суханов, Безуглый, Мате, Лукьянчук, Голиков (Майданевич, 74), Матяж, Лобов (Савченко, 58), Медынский, Мурза (Слободян, 84), Щебетун (Скидан, 90+1)

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Крыськив, Голодюк (Кольцов, 88), Батюшин, Савин (Ченбай, 84), Дерек (Блажко, 4 (Дмитренко, 79))

Предупреждения: Лобов, Матяж, Савченко, Щебетун — Крыськив, Шершень