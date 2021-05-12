Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 12 мая, состоится перенесенный поединок шестого тура Первой лиги Украины, в котором днепровский ВПК-Агро на своем поле примет ровненский Верес.

После 23 игр Верес набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, опережая Черноморец на три балла, но у одесситов на две игры сыграно больше. В активе днепрян 28 баллов и 11-я строчка. В матче второго круга была зафиксирована победа команды Юрия Вирта со счетом 1:0.

Следить за событиями поединка ВПК-Агро — Верес вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 12 мая, в 17:00 по киевскому времени:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.