Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 12 мая, состоится перенесенный поединок седьмого тура Первой лиги Украины, в котором Альянс на своем поле примет житомирское Полесье.

После 24 игр Альянс набрал 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, а у Полесья 29 баллов и десятая строчка. В матче второго круга была зафиксирована победа Альянса со счетом 2:1.

Следить за событиями поединка Альянс — Полесье вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 12 мая, в 18:00 по киевскому времени:

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