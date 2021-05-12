Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.
Полесье - Альянс, ФК Альянс
12 мая 2021, 08:59
Сегодня, 12 мая, состоится перенесенный поединок седьмого тура Первой лиги Украины, в котором Альянс на своем поле примет житомирское Полесье.
После 24 игр Альянс набрал 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, а у Полесья 29 баллов и десятая строчка. В матче второго круга была зафиксирована победа Альянса со счетом 2:1.
Следить за событиями поединка Альянс — Полесье вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 12 мая, в 18:00 по киевскому времени:
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