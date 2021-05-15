Украина: Первая лига

В еще одной встрече Николаев ожидаемо разобрался с Кремнем.

Завершились сегодняшние поединки в рамках 26-го тура Первой лиги Украины.

В первом матче Агробизнес на своем поле одержал минимальную победу над одесским Черноморцем со счетом 1:0. Единственный и победный гол был забит за две минуты до конца основного времени матча, а его автором стал Руслан Черненко, реализовавший пенальти.

После 26 игр Агробизнес набрал 48 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги, обогнав харьковский Металлист 1925, у которого 47 баллов и одна игра в запасе. В активе Черноморца 52 очка и второе место с отставанием от Вереса в шесть баллов, но у команды Юрия Вирта на две игры сыграно меньше.

Агробизнес — Черноморец 1:0

Гол: Черненко, 88 (с пенальти)

Агробизнес: Мозиль, Романюк, Юхимович, Дидык, Курило, Шаповал (Бойчук, 81), Думанюк, Черненко (Слотюк, 89), Семенюк (Груша, 72), И.Когут (Н. Когут, 68), Дудик (Семенец, 68).

Черноморец: Паламарчук, Путря, Микицей, Мартыненко, Лиховидько, Кравченко, Вачиберадзе, Бодня (Долгов, 81), Авагимян, Мащенко (Козак, 70), Штогрин (Бугай, 79).

Предупреждения: Романюк — Лиховидько, Кравченко, Путря, Мартыненко

Удаление: Лиховидько, 87 (второе предупреждение)

Во второй игре Николаев уверенно разобрался с приехавшим в гости Кремнем. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, за которых голами отметились Одарбк и Кушниренко.

После 25 игр Николаев набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице, а у Кремня 20 баллов и предпоследняя строчка. До спасительного 14-го места — лишь один балл, но у Прикарпатья есть два матча в запасе.

МФК Николаев — Кремень 2:0

Голы: Одарюк, 38, Кушниренко, 53 (с пенальти)

МФК Николаев (стартовый состав): Бубенцов, Парцвания, Порох, Кулинич, Ульянов, Охрончук, Кушниренко, Одарюк, Куксенко, Кравченко, Яворский.

Запасные: Закорский, Войцеховский, Нечипоренко, Прядун, Сула, Мельничук, Паламар, Росляков, Попов.

Кремень (стартовый состав): Данкович, Милесин, Курелех, Головко, Мягков, Демченко, Ивахно, Дудка, Бычков, Билоус, Галата.

Запасные: Олейник, Кучеренко, Сантос, Мурашов, Кривенко, Молько, Пуды.