Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 25 мая, пройдет поединок 28-го тура Первой лиги, в котором луцкая Волынь на своем поле примет Верес.

После 26 игр Верес набрал 59 очков и находится на первом месте в турнирной таблице, опережая одесский Черноморец на четыре балла и имея игру в запасе. В активе Волыни 43 балла и седьмая строчка. В матче первого круга была зафиксирована победа команды Юрия Вирта со счетом 2:0.

Если Верес победит в Луцке, то подопечные Юрия Вирта официально оформят путевку в УПЛ.

Следить за событиями поединка Волынь — Верес вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 25 мая, в 19:00 по киевскому времени:

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