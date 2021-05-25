Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.
НК Верес
25 мая 2021, 16:01
Сегодня, 25 мая, пройдет поединок 28-го тура Первой лиги, в котором луцкая Волынь на своем поле примет Верес.
После 26 игр Верес набрал 59 очков и находится на первом месте в турнирной таблице, опережая одесский Черноморец на четыре балла и имея игру в запасе. В активе Волыни 43 балла и седьмая строчка. В матче первого круга была зафиксирована победа команды Юрия Вирта со счетом 2:0.
Если Верес победит в Луцке, то подопечные Юрия Вирта официально оформят путевку в УПЛ.
Следить за событиями поединка Волынь — Верес вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 25 мая, в 19:00 по киевскому времени:
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