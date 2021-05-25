Украина: Первая лига

Команда из Тернополя испытывает финансовые трудности и просит помощи у местных властей.

Президент тернопольской Нивы Степан Рубай прокомментировал финансовую ситуацию в клубе, который продолжает выступления в Первой лиге Украины.

"Поймите нас правильно. Мы видим перспективы развития Нивы, создание новых объектов, которые станут спонсорами команды и облегчат финансовое бремя. Однако сейчас, в силу многих перечисленных причин, нам нужна помощь.

Мы контактировали с руководством города и области, у них есть понимание и готовность помогать, но дальше разговоров дело пока не идет, а средства нужны срочно. Речь не идет о каких-то заоблачных суммах – для спасения клуба необходимо около трех миллионов гривен.

Я обращаюсь за помощью и к крупному бизнесу. Александр Поворознюк удерживает Ингулец в УПЛ, обрабатывая 15 тысяч гектаров земли. А у нас есть такие латифундисты, имеющие 20, 30 или 50 гектаров, то могли бы хотя бы на зарплату взять футболиста. Нам часто говорят, что Нива – это частный клуб, поэтому, нет возможности ему помогать.

Однако мы никогда не держались за этот статус и можем переписать 20, 50 или сколько угодно процентов акций на областную или городскую власть или на кого-то из бизнесменов. Можем и вообще отдать клуб, было бы желание его содержать и оставить в Тернополе. Есть предложения из других городов, но мы знаем, чем это закончится – клуб просто поедет в другой регион. Итак, надеемся, что после матча с Агробизнесом у нас будут основания обсудить с Игорем Климовским перспективы развития клуба и команды", – приводит слова Рубая Ternopolis.

После 27 туров Нива набрала 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги и еще не гарантировала себе прописку в дивизионе на следующий сезон.