Украина: Первая лига

Новое соглашение с защитником рассчитано до лета 2022 года.

Верес на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Романом Гончаренко.

Новое соглашение с 27-летним украинцем рассчитано до лета 2022 года.

Гончаренко присоединился к Вересу в феврале прошлого года и с тех он провел 29 матчей, в которых забил три мяча.

После 25 игр Верес уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая одесский Черноморец на шесть очков и имея игру в запасе.

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