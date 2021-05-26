Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 26 мая, пройдет поединок 28-го тура Первой лиги, в котором краматорский Авангард на своем поле примет киевскую Оболонь.

После 26 игр Оболонь набрала 37 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице, а у Авангарда 29 баллов и 12-я строчка. В матче первого круга была зафиксирована разгромная победа столичной команды со счетом 5:0.

Следить за событиями поединка Авангард — Оболонь вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 26 мая, в 17:00 по киевскому времени:

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