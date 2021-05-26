Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 26 мая, пройдет поединок 28-го тура Первой лиги, в котором Николаев на своем поле примет тернопольскую Ниву.

После 26 игр Николаев набрал 46 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице, отставая от тройки лидеров на семь очков и имея игру в запасе. В активе Нивы 27 баллов и 13-я строчка. В матче первого круга была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

Следить за событиями поединка Николаев — Нива Тернополь вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 26 мая, в 17:00 по киевскому времени:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.