Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 27 мая, пройдет поединок 28-го тура Первой лиги, в котором сыграют два претендента на повышение в классе — харьковский Металлист 1925 и одесский Черноморец.

После 27 игр Металлист 1925 набрал 53 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице, отставая от Черноморца на два балла. У лидирующего Вереса 59 очков, а позади них Агробизнес, у которого 51 балл. В матче первого круга была зафиксирована победа Черноморца со счетом 2:0.

Следить за событиями поединка Металлист 1925 — Черноморец вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 27 мая, в 19:00 по киевскому времени:

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