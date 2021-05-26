Украина: Первая лига

Игра должна пройти завтра, 27 мая, в 19:00 на ОСК Металлист.

Металлист-1925 на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором предупреждает о возможных провокациях на предстоящем матче 28-го тура Первой лиги против одесского Черноморца.

"Накануне центрального матча 28-го тура Первой лиги ПФЛ между Металлистом 1925 и Черноморцем считаем необходимым проинформировать футбольную общественность Украины про тревожные сигналы, которые в рамках оперативной информации поступают в наш клуб.

Согласно этой информации, центральный поединок тура, который состоится 27 мая на ОСК Металлист, может стать объектом спланированной провокации деструктивных сил. Сил, заинтересованных в срыве матча, дальнейшем техническом поражении Металлиста 1925 и, главное, дискредитации нашего клуба как структуры, неспособной обеспечить надлежащие меры безопасности, как в чаше стадиона, так и за ее пределами.

В последнее время, в условиях беспрецедентного давления, в том числе информационного, наш клуб считает сегодня своим долгом предупредить всех желающих породить смятение и беспорядок во время будущей игры. Комплекс мер безопасности в четверг, 27 мая, будет кардинальным образом отличаться от предыдущих домашних матчей Металлиста 1925 в нынешнем сезоне Первой лиги. Плодотворное сотрудничество с правоохранительными органами, в контексте грядущей встречи, не пройдет бесследно, и тех провокаторов (третьих лиц), которые таки решатся на срыв игры, ожидают, смеем заверить, крайне неприятные для них сюрпризы", — сказано в заявлении харьковского клуба.

Также Металлист 1925 пообещал усилить меры безопасности на стадионе во время матча, в котором встретятся два претендента на повышение в УПЛ. Матч запланирован на завтра, 27 мая, в 19:00.

После 27 туров Черноморец набрал 55 очков и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Вереса на четыре балла и опережая Металлист 1925 на три пункта. Позади них Агробизнес, у которого 51 очко.