Украина: Первая лига

Черноморец вслед за Вересом гарантировал себе повышение в элиту украинского футбола.

В центральном поединке 28-го тура Первой лиги одесский Черноморец в гостях одержал минимальную победу над харьковским Металлистом 1925 со счетом 1:0 и гарантировал себе место в УПЛ на следующий сезон.

Победу команде Алексея Антонова принес единственный забитый мяч в исполнении Ильи Путри, который уже на 12-й минуте реализовал пенальти после фола со стороны Артура Западни.

Таким образом, Черноморец за два тура до конца сезона гарантировал себе путевку в УПЛ. Одесситов еще может достать Николаев, но по личным встречам команда Антонова все равно будет выше в турнирной таблице.

В первой лиге продолжает лидировать Верес, у которого 59 очков, но на одну игру меньше, чем у Черноморца, который набрал 58 баллов. У Металлиста 1925 53 очка, а позади идут Агробизнес (51) и Николаев (49).

Металлист 1925 — Черноморец 0:1

Гол: Путря, 12 (с пенальти)

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Савин (Дмитренко, 85), Крыськив, Голодюк (Блажко, 80), Батюшин (Ченбай, 80), Пономарь.

Черноморец: Паламарчук, Путря, Мартыненко, Горопевшек, Долгов, Кравченко, Вачиберадзе (Якымив, 86), Брагару (Мащенко, 70), Авагимян (Сухоручко, 79), Козак, Ковбаса (Штогрин, 70).

Предупреждения: Габелок, Пономарь, Ткачук, Кривенцов, Блажко — Путря, Долгов, Горопевшек, Мащенко

Удаление: Пономарь, 77 (повторное предупреждение).